Западные союзники Украины не рассчитывают на то, что разрешение американских властей наносить удары по территории России оружием производства США изменит расстановку сил на поле боя.

Как отмечает Bloomberg, киевский режим рассчитывал, что снятие ограничений на удары вглубь российской территории западными вооружениями поможет ВСУ переломить ситуацию на фронте, однако надежды не оправдались.

Сплотить западных союзников и заставить их активизироваться в военной поддержке Украины это решение США также не смогло, утверждают источники агентства. Они напоминают, что ВСУ все последнее время неуклонно теряли позиции "под давлением многочисленных и гораздо лучше оснащенных российских войск".

Ранее Министерство обороны России рассказало, что система ПВО сбила пять ракет ATACMS, нацеленных врагом на Брянскую область. Шестая ракета была повреждена, ее обломки упали на землю. Жертв и разрушений нет.

Между тем польский президент Анджей Дуда высказал недовольство тем, что радиус действия американских дальнобойных ракет ATACMS не превышает 300 километров — а значит, ВСУ не смогут атаковать этим оружием Москву и Санкт-Петербург.