Россиянка довезла хулигана до полиции на капоте

Жительница Тувы на капоте своего автомобиля довезла неадекватного мужчину до отделения полиции.

Инцидент произошел в Кызыле. 29-летняя владелица авто вместе с подругой пошла на встречу с мужчиной. В какой-то момент он начал вести себя неадекватно. Женщина спряталась от него в машине, но дебошир залез на крышу и пытался попасть в салон.

Тогда водитель нажала на газ и на большой скорости двинулась в сторону УМВД России по Кызылу. Мужчине удалось удержаться на капоте. По прибытии в участок, он спрыгнул с машины и убежал в неизвестном направлении.

Женщине выписали штраф в размере одной тысячи рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля, передает РИА Новости.