Очередная погодная аномалия движется на столицу

Аномально теплый декабрь ожидается в московском регионе. О капризах погоды рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Температура в декабре, по прогнозам синоптиков, будет держаться выше климатической нормы. Метеорологи при этом надеются, что снег, который выпадет в столице после 23 ноября, ляжет и задержится на декабрь.

Позднякова предупреждает, что в пятницу и в субботу – 22-го и 23-го ноября - в Москве и Подмосковье может выпасть более половины месячной нормы осадков, пишут "Известия". Синоптики подчеркивают, что в столице установилась нетипичная для этого сезона температура воздуха, погода в Москве продолжает отставать от календаря.