Глава ЦБ опровергла слухи о прекращении выплаты процентов по вкладам

Сообщения о том, что российские банки якобы могут отказаться выплачивать проценты по вкладам граждан или вообще заморозить вклады, абсолютны лишены смысла. Такое заявление сделала во вторник, 19 ноября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как отметила глава Центробанка, "нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам". Также звучат слухи, что "вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции".

Однако "в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются", поскольку вклады приносят банкам прибыль — проценты вкладчикам выплачивают за счет процентных платежей по кредитам, это "абсолютно надежный источник выплат", цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в целом финансовая система России находится в здоровом состоянии, а российские банки демонстрируют устойчивость и продолжают стабильно работать вопреки рестрикциям Запада.

При этом высокая инфляция остается причиной жесткой денежно-кредитной политики Банка России. На октябрьском заседании совета директоров ЦБ было решено поднять ключевую ставку до 21%, что является рекордно высоким показателем за всю историю нашей страны.