Противником России в специальной военной операции изначально выступал киевский режим. Однако позже СВО продолжилась в виде конфликта с участием НАТО. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, именно этим и объясняется тот факт, что спецоперация заняла больше времени.

По словам представителя Кремля, сейчас вряд ли можно ответить на вопрос, когда СВО закончится. Единственное, что можно сказать – это произойдет тогда, когда Москва достигнет своих целей, сказал Песков он в эфире индийского информационного агентства ANI.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией. Более того, был специальный указ Зеленского, запрещающий властям Украины вести какие-либо переговоры с россиянами. Возможность мирных переговоров отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне.