Лавров: Запад попытался "украинизировать" саммит G20

Представители Запада в "Большой двадцатке" попытались украинизировать повестку саммита, который прошел в Рио-де-Жанейро. Однако это ему не удалось, что также отразилось в итоговой декларации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Итоги саммита G-20 в Бразилии представляются для Москвы позитивными. Сергей Лавров высказал такую оценку на пресс-конференции, которая транслировалась на канале МИД России в YouTube. Министр подчеркнул, что достигнуты весомые договоренности. Также была поддержана новая координационная структура — Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью.

На саммите "Большой двадцатки" в Рио президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку Сергею Лаврову. Российский министр и французский президент встретились во время общей фотосессии мировых лидеров.