Лавров раскрыл значение удара ракетами ATACMS по Брянской области

Удары по Брянской области ракетами ATACMS, нанесенные Вооруженными силами Украины, служат сигналом о том, что Запад хочет эскалации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

Лавров уточнил, что ракеты ATACMS минувшей ночью по Брянской области использовались неоднократно. ВСУ без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты не может, об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, напомнил российский министр.

Лавров также заявил, что представители Запада в "Большой двадцатке" попытались украинизировать повестку саммита, который прошел в Рио-де-Жанейро. Однако это ему не удалось, что также отразилось в итоговой декларации, подчеркнул глава российской дипломатии на пресс-конференции.