Зеленский объявил о создании министерства объединения украинцев

Новый орган власти – министерство объединения украинцев – появится на Украине. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде.

По словам Зеленского, министерство будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. Кандидатуру министра представят до конца года.

Что именно он планирует объединять, Зеленский не пояснил. Также осталось тайной, в чем именно будут заключаться задачи министерства и какие функции оно будет выполнять, передает РИА Новости.