Бундесвер начал готовить гражданский персонал предприятий ФРГ к возможному вооруженному столкновению с Россией. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung получила в распоряжение одобренный политиками документ под названием "Оперативный план Германии".

Секретный документ объемом в тысячу страниц был составлен на случай конфликта с Россией. План, в частности, содержит перечень сооружений и объектов критической инфраструктуры, которые подлежат особой защите на случай масштабных военных действий. Также предприятиям советуют обучать дополнительно по пять водителей грузовиков на каждые сто сотрудников: сейчас в этой роли выступают мигранты из стран Восточной Европы, которые могут покинуть страну в случае начала войны.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО. При этом западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних проблем.