Мишустин рассказал о планах устранить дефицит педагогов

В российских вузах и колледжах необходимо готовить специалистов, которые бы максимально отвечали потребностям экономики и способствовали достижению промышленного, финансового, технологического и научного суверенитета. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии, посвященной образованию.

Премьер рассказал, что в рамках нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты" за 5 лет выполнен широкий комплекс мероприятий. Было выделено один триллион 300 миллиардов рублей. За счёт этих средств по всей стране удалась улучшить инфраструктуру. Отремонтировать и построить тысячи учреждений – от детских садов до высших учебных заведений. В планах - повысить уровень подготовки учителей и устранить дефицит педагогов. Новшества ждут и вузы.