Трампу открыли доступ к секретным данным разведки США

Избранному президенту США Дональду Трампу начали предоставлять секретные сведения американской разведки. Сотрудники американских разведслужб проводят брифинги для нового хозяина Белого дома, сообщила газета The Washington Post.

По данным источников газеты, аппарат директора Национальной разведки США начал предоставлять Трампу секретные сведения вскоре после выборов. Отмечается, что брифинги проходят согласно традиции, существующей с 1952 года.

Дональд Трамп во время предвыборной гонки заявил, что не хочет получать секретные разведывательные сведения. Он признался, что опасается необоснованных обвинений в их разглашении.