Политолог Бордачёв: Запад борется не за лидерство, а за свое уникальное паразитическое положение

Можно ли считать ключевые положения обновленной ядерной доктрины ответом на провокационные решения Запада? Оставляет ли Вашингтон возможности для торга преемнику нынешней администрации Какие сигналы прозвучали на саммите "Двадцатки"?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил Тимофей Бордачёв, программный директор дискуссионного клуба "Валдай".

"В формате "Большой двадцатки" происходят интересные процессы. Западники, придумавшие этот формат 15 лет назад, сейчас не знают, что с ним делать. Не могут им управлять или использовать в своих интересах. При этом Запад сегодня борется не за лидерство, а за свое уникальное паразитическое положение в мировой экономике и мировой политике. Китай действительно теснит Запад, и это вселяет уверенность в будущем", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачёва смотрите в видео.