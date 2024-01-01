Рекордное за 100 лет количество осадков выпадет на Москву

Погода в Москве может установить рекорд столетия по осадкам. Сильнейший дождь прольется на столицу в четверг, 21 ноября, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Погоду в столичном регионе будет формировать циклон, центр которого окажется над Финским заливом. Однако в его систему поступит порция тепла от циклона с Украины, в связи с чем погода станет сложной. Мощный дождь зарядит утром в четверг и усилится к середине дня.

По данным метеоролога, за день в Москве выпадет до 15 миллиметров осадков, а за сутки 21 ноября их количество достигнет рекордных значений. Прежний рекорд для этой даты был установлен в 1923 году - 16,7 миллиметра. А сутки 21 ноября 2024 года могут стать если не первыми, то вторыми в этом месяце.

Зонты в этот день пригодятся. А на следующий же день начнет формироваться снежный покров. Температура упадет до нуля градусов, написала Позднякова в Telegram.