Российскими дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА

По данным Минобороны, с вечера вторника до полуночи российскими дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотника самолетного типа.

32 дрона ликвидированы над территорией Брянской области, пять - над Смоленской, два - в Подмосковье. По одному сбиты над Орловской, Ростовской и Курской областями.

Небо над Курским приграничьем надежно защищают расчеты ЗРК "Панцирь-С". Для уничтожения воздушных целей предназначены 12 ракет. Кроме того, по противнику готовы ударить две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Расчеты постоянно меняют позиции, и на новом месте готовы за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.