Семь беспилотников ВСУ сбила ПВО над Брянской областью

Киевский режим вновь предпринял попытку устроить теракт в российском регионе. Украинские беспилотники уничтожены в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным губернатора, силы противовоздушной обороны обнаружили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все дроны ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО.

На местах падения беспилотников противника работают экстренные службы. Как написал Богомаз в Telegram, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.