Стало известно о новых подвигах российских военных

Минобороны представило новых героев СВО.

Прапорщик Евгений Сердюков во время разгрузки боеприпасов на передовой попал под артиллерийский огонь противника. Умело маневрируя, Евгений сумел вывести машину с вооружением в безопасное место и с мотострелками отразил атаку боевиков. А после, оказав помощь раненым товарищам, организовал их эвакуацию.

Прапорщик Иван Баринов во время штурма вражеского опорника одним из первых вступил в бой с противником и спас жизни сослуживцев, обезвредив украинского боевика, который собирался взорвать гранату. Группа под командованием Баринова выбила неприятеля с занимаемых рубежей.