Российские Вооруженные силы нанесли серию ударов по военным целям на территории Украины. Взрывы прогремели в Житомире и Киеве, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. В зоне спецоперации наши подразделения продолжают наступать. Накануне освобождена Новоселидовка в ДНР.

Расчеты РСЗО "Град" группировки "Север" уничтожили укрепрайон киевских боевиков, сорвав ротацию подразделений противника. Корректировку ударов по националистам вели с помощью беспилотников. Артиллеристы наносят врагу огромный урон, ликвидируют опорники, замаскированные позиции, склады боеприпасов. Чтобы не попасть под ответный огонь, расчеты меняют место дислокации и тщательно маскируют технику. А получив координаты новых целей, оперативно выдвигаются к передовой.

На красноармейском направлении экипаж танка Т-80 группировки "Центр" уничтожил опорник и склад боеприпасов киевских боевиков. Это позволило нашим штурмовым отрядам перейти в наступление. Обнаружив противника и отследив его передвижение с помощью дрона, бойцы поразили укрепрайон 125-ти миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.