Зеленский отказался проводить выборы на Украине

Конституция и закон Украины не позволяют проводить президентские выборы в период военного положения. Так что никакого голосования до завершения конфликта не будет, заявил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, на Украине есть некоторые люди, которые изголодались по выборам. Они хотят бороться внутри государства больше, чем ради государства, хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины, подчеркнул Зеленский, выступая в Верховной раде.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, передает РИА Новости.