Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в Crocus City Hall

Четверо фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall останутся под стражей. Басманный суд по ходатайству следствия продлил им арест до 22 февраля.

Исполнителями атаки следователи считают Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни. Им вменяется, в частности, совершение в составе организованной группы теракта, повлекшего гибель людей и участие в деятельности террористической организации.

Несколько мужчин ворвались в Crocus City Hall 22 марта перед концертом группы "Пикник". Нападавшие открыли огонь по посетителям и персоналу, в здании возник пожар. Погибли 144 человека. Всего по делу было арестовано 18 человек, еще двоим следствие назначило подписку о невыезде, передает "Интерфакс".