МИД России заявил о причастности ОЗХО к украинским провокациям с химоружием

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия вовлечен в махинации с сомнительным сбором вещественных доказательств, якобы свидетельствующих о применении российской стороной химоружия. Об этом сказано в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что обнародованный ОЗХО доклад является весьма неоднозначным. В нем отсутствуют данные о том, где, когда и при каких обстоятельствах были получены вещественные доказательства и материалы, на которые ссылаются авторы документа.

В МИД напомнили, что Россия является государством - основателем Конвенции о запрещении химического оружия. Москва ответственно исполняет свои обязательства по этому международному договору. Российские эксперты радиационной, химической и биологической защиты ознакомятся с докладом ОЗХО самым внимательным образом.