Грузовой корабль "Прогресс МС-27" успешно отстыковался от МКС

Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-27" успешно отстыковался от российского сегмента модуля "Поиск" Международной космической станции.

Всё прошло в штатном режиме. Несгораемые элементы конструкции грузовика упали в Тихом океане. Затопление произошло в несудоходном районе почти в 2,5 тысячах километров от столицы Новой Зеландии - Веллингтона.

На МКС "Прогресс МС-27" прибыл в июне. Он доставил на станцию около 2,5 тонны грузов - для систем станции и экипажа, а также оборудование для экспериментов и топливо.

23 ноября ему на смену отправится на МКС другой грузовик - "Прогресс МС-29".