Эрдоган посоветовал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России

НАТО следует задуматься над ядерной доктриной России. Ее обновление стало ответной мерой на действия Североатлантического альянса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, эта позиция России —прежде всего мера защиты от поведения, направленного против нее. Эрдоган также подчеркнул, что у России есть все силы и средства для обороны.

Президент Турции отметил, что Россия и Украина — соседи Турции. Анкара должна беречь отношения с обеими странами. Эрдоган надеется, что в ближайшем будущем удастся добиться прекращения огня и установления мира, передает РИА Новости.