Британцы заподозрили Россию в изменении магнитного поля Земли

Сенсация грянула там, откуда не ждали. Северный магнитный полюс Земли, столетиями смещавшийся в направлении Канады, вдруг изменил сам себе и начал движение в направлении России. Ученые голову ломают, как так? А он все смещается и смещается.

Кто посмел изменить магнитное поле? Британская пресса с тревогой сообщает, что движение со скоростью 40 километров в час началось в последние 20 лет при Владимире Путине. Слегка замедлилось, но коварству русских нет предела.

Бывший директор секретной программы Пентагона, изучавшей неопознанные летающие объекты, Луис Элизондо в Конгрессе обвинил инопланетян в том, что передовые технологии они передали не только американцам, но и врагам Америки. То-то русские с китайцами как с цепи сорвались.

Конечно, в таких условиях нужно обзаводиться своими, проверенными инопланетянами. Или вступать в совсем уже близкие контакты. Шведская модель Эльза Тора, работающая в жанре только для взрослых, наслушалась рассказов Илона Маска о колонизации Марса. И решила – а почему бы не родить что-то интересное прямо на Красной планете? Можно от Маска. Но согласна и на интимные отношения с инопланетянами. Это серьезно. Да еще ученые из Бристольского университета сообщили, что через 250 миллионов лет Земля станет непригодной для жизни. Может, пока не поздно, с русскими договориться, авось и прорвемся?

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