ПВО сбила за час несколько украинских дронов над российскими регионами

Очередные попытки киевского режима устроить теракты на российской территории пресекла противовоздушная оборона. Несколько украинских дронов сбито с 19.00 до 20.00, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области. Еще один дрон сбит дежурными средствами ПВО над Курской областью.

Позже об атаке на Воронежскую область сообщил глава региона Александр Гусев. По его данным, пять украинских беспилотников атаковали предприятие, производящее гражданскую продукцию. На заводе произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.