Госдеп заявил, что США продолжат снабжать Киев разведданными

США намерены продолжать снабжать Киев разведданными для ведения боевых действий против России. Об этом во вторник, 19 ноября, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

Так он прокомментировал сегодняшнее заявление Сергея Лаврова о непосредственном участии американцев в нанесении ударов по российской территории.

При этом в ходе брифинга Миллер отказался уточнять, задействованы ли американские военные в запусках ракет ATACMS с Украины по России. Он также не стал подтверждать, что президент Байден разрешил нанесение ударов американским оружием вглубь РФ.