Пять миллионов долларов за каждого заложника и безопасный выход из сектора Газа пообещал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Такое заявление он сделал во время посещения коридора Нецарим, который разделяет северную и южную части анклава.

Тем временем жертвами новых ударов ЦАХАЛ стали не менее 16 человек. Обстрелам подверглись жилые кварталы Джебалии и Бейт-Лахии. В результате авианалета повреждены верхние этажи комплекса "Камаль Адван" - последней больницы, которая ещё работает в секторе Газа.

На территории Ливана ВВС Израиля нанесли удар по армейскому блокпосту: погибли трое военных, ранены девять мирных жителей. На юге страны ожесточенное сопротивление вторжению ЦАХАЛ оказывает "Хезболла". Там заявили, что с начала наземной операции 1 октября уничтожены более 110 израильских военных, 48 танков и другая техника.