Сразу два российских региона оказались во власти непогоды. Это утро столица Приморья встретила в ледяных оковах.

Температура воздуха за ночь опустилась до минусовых значений. Гололед стал причиной трех массовых аварий. Соцсети переполнены впечатляющими кадрами. На одном из участков столкнулись 11 автомобилей, пострадал один человек. Затруднено движение на объездной дороге и на мосту, ведущему к острову Русский. В помощь коммунальщикам, которые обрабатывают улицы противогололедными реагентами, направлены дополнительные силы.

На Чукотке пурга немного ослабила свою силу. Открыли авиасообщение через Анадырский лиман, но морская переправа по-прежнему не действует. В самом северном городе России Певеке порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В школах отменены занятия, не ходят автобусы. Закрыт участок региональной трассы.