Трамп присоединился к Маску при запуске ракеты SpaceX Starship

Сильный ветер не помешал избранному президенту США посетить стартовую площадку космической компании SpaceX. Дональд Трамп вместе с предпринимателем Илоном Маском наблюдали за шестым тестовым полетом ракеты-носителя с прототипом корабля Starship.

Испытания длились чуть более часа, после чего аппарат совершил успешную посадку в Индийском океане. Но ракетный ускоритель Super Heavy не смог вернуться на платформу и приводнился в Мексиканском заливе.

В прямом эфире за полетом следили семь миллионов человек. По итогам испытаний Трамп поздравил Маска с очередным успехом его корпорации.