Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня Солнце меняет знак, и вы с ним на одной волне! Пользуйтесь моментом, планируйте дела на месяц вперед, обдумывайте планы на новогодние каникулы.

Тельцы

В следующие тридцать дней вас будут волновать вопросы финансов, кредитов, обязательств, а также глубоко личных дел. Отношения с родителями также выйдут на первый план.

Близнецы

Свободные представители знака до Нового года могут встретить свою вторую половинку. Те, кто уже в отношениях, укрепят свои союзы, если поставят себе такую цель.

Раки

Наступает удачное время для посещения врачей, диагностики и вообще заботы о здоровье. Солнце поможет вам в ближайший месяц активизировать заботу о себе.

Львы

Пришло время попробовать совершенно новые вещи. Впереди тридцать дней сезона Стрельца – самого любознательного знака, который обожает приключения и эксперименты.

Девы

Перемещение Солнца в ваш домашний сектор гороскопа как нельзя кстати. До 23 декабря звезды будут подбрасывать вам идеи для новогодних подарков и украшений.

Весы

Пришло время строить планы на декабрь! В ближайший месяц вы будете открыты и мобильны, так что смело планируйте встречи, знакомства, поездки к родственникам.

Скорпионы

Солнце покидает ваш знак, и в жизни многих его представителей станет непривычно тихо. Отдыхайте от общения и переключайтесь на финансовую тему – там ждет удача.

Стрельцы

Солнце вошло в ваш знак, принимайте поздравления! Загадывайте желание и стройте планы на месяц – сегодня вы являетесь творцом своей реальности.

Козероги

До вашего сезона ровно тридцать дней, и это самый удивительный период года. Звезды советуют сбавить обороты и не требовать от себя успехов – вам нужно копить силы.

Водолеи

Вы в своей стихии: приближается время корпоративов, вечеринок, общения с друзьями. В следующие тридцать дней вы будете успешны в социуме, пользуйтесь этим.

Рыбы

Для вас декабрь – месяц реализации своих амбиций. Настраивайтесь на серьезный лад, до Нового года вы успеете продвинуться в карьере, бизнесе, отношениях.