Песков рассказал о судьбе горячей линии между Кремлем и Белым домом

Горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, которую открыли после Карибского кризиса, в настоящее время не используется. Об этом рассказал в среду, 20 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, функционирует ли сейчас эта линия связи и используют ли ее по назначению.

При этом Песков пояснил, что "у нас есть между двумя президентами России и США специальная защищенная линия для коммуникации", которая также может использоваться для видеосвязи.

Тем не менее, и по этому каналу пока нет никаких контактов, в том числе экстренных, сообщает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что Москва открыта к диалогу, однако "мы же не можем в одиночку танцевать танго", да и "не собираемся это делать". Он также подчеркнул, что санкционную гонку начала не наша страна.

Вместе с тем в Кремле опровергали слухи о понижении уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами, которые стали курсировать после возвращения на родину посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.