Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне сообщений о разрешении украинской армии бить американским оружием вглубь территории России и после обновления российской ядерной доктрины сделал призыв к коллективной деэскалации.

Французский политик, заочно обращаясь к президенту России Владимиру Путину, призвал его "к здравому смыслу и к его обязанностям" по соблюдению Устава ООН в части коллективной деэскалации, сообщает РИА Новости.

При этом о том, что конкретно имеется в виду и как в этой деэскалации поучаствует Запад, Макрон не уточнил.

В октябре первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на выступлении в Вашингтоне выразил надежду на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что "есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров".

При этом западные СМИ пишут, что Вашингтону пора начать принуждать Израиль и Украину к деэскалации. Что касается Киева, то очередного "вечного конфликта" в регионе можно избежать, просто "срезав" западную поддержку.