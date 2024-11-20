Россияне смогут покупать железнодорожные билеты за полгода до поездки

Период старта продаж железнодорожных билетов может быть увеличен до полугода (180 дней).

Об этом РИА Новости рассказал гендиректор  "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) Пястолов. ФПК обеспечивает почти все перевозки в России в поездах дальнего следования.

"В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", - отметил он.

В настоящий момент билеты на поезд можно купить максимум за четыре месяца (120 дней).

В сентябре стало известно, что РЖД планирует возобновить пассажирское сообщение с Китаем, которое было приостановлено в феврале 2020 года на фоне пандемии коронавируса.