"Уральская пельмешка" Юлия Михалкова сообщила об отъезде

Актриса Юлия Михалкова прославилась, когда была участницей юмористического коллектива "Уральские пельмени". Однако несколько лет назад она покинула команду, занявшись сольной карьерой. Теперь артистка не только снимается в кино и играет в театре, но и плотно занимается волонтерской и благотворительной деятельностями. К тому же Михалкова регулярно принимает участие в различных фотосессиях, радуя своих подписчиков в социальных сетях.

"Уральская пельмешка" рассказала, что каждый раз выходя на сцену, делится со зрителями своей энергией, чтобы они могли отвлечься от проблем и с новыми силами покинуть зал.

"Собственно, за этим они в театр и приходят: почувствовать легкость, хоть на пару часов забыть о тревогах: одни переживают за родных на СВО, вторые испытывают стресс на работе, сердце третьих терзает неразделенная любовь. Все это съедает их силы. И я со сцены отдаю им свои, мысленно обнимая каждого сидящего в зале", - рассуждает Михалкова.

Чтобы восполнить собственные силы, рассказала актриса, она уезжает на природу. Особенно Михалкова любит путешествовать по заповедным местам России.

"Ее красота - мой лучший и самый надежный источник сил и вдохновения: на берег озера, в лес, прогуляться по полю. Знаете, иногда во время такого отдыха достаточно по-шукшински обнять березку и силы снова ко мне возвращаются", - рассказала в своем телеграм-канале актриса.