Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил политик в интервью телеканалу Fox News, "если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем". При этом он заверил, что "мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить".

Также Зеленский заявил, что в случае отказа нового президента США Дональда Трампа помогать Украине киевский режим "решит, что с этим делать".

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может остаться без поддержки западных партнеров из-за анонсированной главой киевского режима Владимиром Зеленским программы социальной помощи.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец. Как подчеркнул американский политик, он и его команда планируют заняться урегулированием самых заметных мировых конфликтов — ближневосточного и украинского.