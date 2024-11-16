Наталья Селезнева: "Светличная в последнее время была неадекватна"

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Ей было 84 года. В последнее время артистка страдала от целого букета заболеваний: у нее была деменция, болезнь Альцгеймера, рак. Говорят, первые звоночки необратимых последствий стали поступать еще несколько лет назад, когда Светличная стала появляться на публике в экстравагантных нарядах и сниматься в скандальных шоу.

"Все мы уходим, вступаем в возраст, когда волей-неволей, но человек уходит из жизни. Наверное, с этим надо смириться. Светлана в последнее время, к сожалению, была очень и очень больна. Неадекватна. Надевала какие-то безумные шляпы, красила глаза. Такая красавица, такая милая женщина была, и работать с ней ни у кого не было никаких проблем", - высказалась актриса Наталья Селезнева.

Легендарная артистка призналась, что ей было жаль Светлану Светличную. Она уверена, что ею просто пользовались ради рейтингов и славы.

"В последнее время, когда ее показывали по телевизору — у нас же любят показать что пострашнее, чтоб было над чем посмеяться. Когда ее показывали в этих безумных соломенных шляпах с перьями, с накрашенным лицом, как у Арлекина, за неё было обидно", - заявила Селезнева 78.ru.

Сегодня, 20 ноября, состоятся похороны Светланы Светличной. Свой последний приют известная актриса обретет на Ваганьковском кладбище, рядом с мужем, актером Владимиром Ивашовым, и сыном Олегом.