Собянин рассказал о проекте "Зима в Москве"

Масштабный проект "Зима в Москве", который объединит разнообразные фестивали по всему городу, стартует 1 декабря. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, в общей сложности будет работать почти две тысячи локаций.

На уличных сценах и крытых площадках организуют концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия. Гостей будут ждать на ярмарках и катках.

По традиции запустят и благотворительные проекты. Так, можно передать новогодние подарки для детей, оказавшихся в трудной ситуации, а также для участников спецоперации.

Кроме того, семьи военных получат приглашения на детские ёлки.