В Севастополе из-за пожара эвакуируют жителей многоэтажки

В Севастополе пожарные тушат крупный пожар в пятиэтажном жилом доме.

На улице Хрусталева загорелись балконы со второй по пятый этажи. Спасатели вывели на улицу 23 жильца с применением спасательных устройств. Информации о пострадавших нет.

На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники, сообщили в МЧС России. площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Издание ForPost пишет, что возгорание началось с крыши, есть угроза ее обрушения.

По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседний подъезд.

UPD (9:37 мск): "Звезда" пишет об одном погибшем и одной пострадавшей в результате пожара в многоэтажке на улице Хрусталева.