Собралась очередь, чтобы посмотреть квартиру Софии Ротару в Москве

После начала СВО София Ротару перестала приезжать в Россию с концертами. Обычно артистка регулярно появлялась в Москве, чтобы принять участие в съемках новогодних программ, однако уже который год певица находится в тени. Точно неизвестно даже, живет ли она на Родине - ходят слухи, будто артистка вместе с семьей перебралась в Италию.

А меж тем у Софии Ротару есть недвижимость в Москве. Много лет назад тогдашний столичный мэр Юрий Лужков подарил "хуторянке" квартиру на Зоологической улице рядом с Московским зоопарком. Недавно артистка выставила жилье на продажу. Как утверждает телеграм-канал SHOT, собралась очередь, чтобы посмотреть 122-метровую "трешку" певицы. Ротару за апартаменты просит "всего" 65 миллионов рублей.

Если потенциальный покупатель захочет записаться на просмотр, то ждать ему придется минимум сутки, потому что в каждый из вечеров уже несколько дней подряд — очередь из двух-трех желающих. На встрече риелтор расскажет про тройные стеклопакеты, "которые уже не делают", и посоветует их не менять, а также про второй санузел (рядом с хозяйской спальней).