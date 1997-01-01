Пентагон подтвердил планы передать Украине противопехотные мины

Министерство обороны США подтвердило, что американская администрация санкционировала применение противопехотных мин на Украине. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает ТАСС.

Представитель Пентагона прокомментировал публикации американских газет о том, что президент США Джо Байден разрешил поставку таких мин Киеву. Оборонное ведомство подтвердило, что "администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине".

При этом уточняется, что речь идет о так называемых нестойких минах — они становятся инертными спустя некоторое время. Также Пентагон уверяет, будто киевский режим пообещал не использовать это вооружение в районах с гражданским населением.

Оттавский договор 1997 года предусматривает запрет применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, а также требует уничтожения всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидации минных полей. Соединенные Штаты не подписали и не ратифицировали Оттавский договор.

Ранее саперы российской армии показали, как освобождают территории от мин, оставленных украинскими националистами. Радикалы все чаще оставляют после себя множество противотанковых и противопехотных мин. Это огромная угроза не только для военных, но и для мирных жителей.