ФСБ задержала гражданина Германии по подозрению в диверсии

Российские спецслужбы пресекли преступную деятельность гражданина Германии Николая Гайдука. Предполагается, что он причастен к мартовскому подрыву трубы газораспределительной станции в Калининграде.

Как рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, Гайдука задержали, когда он пытался въехать на территорию Калининградской области из Польши для новых диверсий на объектах энергетики.

При этом в машине иностранца нашли пол-литра жидкого взрывчатого вещества. Установлено, что это вещество, как и задание использовать его для диверсий Гайдуку дал украинец Александр Жоров.

Возбуждено дело о теракте и контрабанде взрывчатки, Гайдук отправлен в следственный изолятор, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Севастополя взорвался автомобиль. Находившийся в нем военнослужащий ВС России получил тяжелые травмы, от которых скончался. Ведется следствие, одна из ключевых версий — диверсия.

Тем временем спецслужбы сорвали попытку диверсии на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб. Подросток, которого подкупили из Киева, собирался устроить поджог, чтобы спровоцировать столкновение или сход поездов с рельсов.