МВД напомнило об обязательных отметках в российском паспорте

Обязательными отметками в паспорте гражданина России являются сведения о регистрации по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом напомнило Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России.

Как указало ведомство в своем Telegram-канале, две указанные отметки должны быть внесены в документ при выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации.

По желанию обладателя паспорта в него могут внести и необязательные отметки. Это сведения о регистрации и расторжении брака, о детях — гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных паспортах, о группе крови, об ИНН.

МВД также подчеркивает, что самостоятельное внесение гражданином любых пометок или данных в паспорт недопустимо — это сделает документ недействительным.

В мае сообщалось, что российский паспорт получила ветеран Великой Отечественной войны Александра Самойленко. Женщина, которой уже 104 года, недавно переехала в российскую столицу из Львова — там уже несколько десятилетий живут ее дети.

Тем временем депутаты Государственной думы могут рассмотреть поправки, согласно которым иностранцы при получении российского паспорта должны будут приносить присягу гражданина России с 14 лет, а не с 18.