В регионах России растет число желающих подписать контракт с Минобороны

Самая важная часть подготовки для всех без исключения родов войск - это правила тактической медицины. Инструктор с боевым опытом учит, как правильно наложить самому себе жгут при ранении. Его слушают очень внимательно - и прямо здесь, лежа на снегу, стараются повторить. Пока получается не очень, движения предстоит тщательно отрабатывать. В момент реальной опасности это поможет спасти жизнь.

Подготовку проходят военнослужащие российской армии, недавно подписавшие контракт с Министерством обороны. Многие из добровольцев никогда раньше не держали в руках оружия. Мужчины самых разных профессий, возраста - сыновья, мужья, отцы и даже деды. Теперь они - солдаты, объединенные общей целью: защищать родную страну.

В боевых действиях, конечно, все будет намного сложнее. Научиться передвигаться почти на корточках, группой, в узкой траншее, за каждым изгибом которой ждет условный пока враг, это уже огромный опыт. Отработанные движения как минимум помогут новичкам справиться со страхом на фронте. Когда вокруг все взрывается, грохочет, и когда реальный противник - на расстоянии вытянутой руки.

После тренировки - обязательный разбор ошибок. Задача инструктора - детально анализировать поведение каждого бойца.

Среди военнослужащих-контрактников есть и такие, кто уже участвовал в боевых действиях, но решил поменять род войск. Бойцы с позывными Аист и Легионер служили в пехоте, а теперь готовятся в штурмовики. Вернулись ненадолго из зоны СВО обратно на учебный полигон. Они говорят: нынешние добровольцы отличаются от тех, что приходили два года назад. Уже понимают, зачем идут на фронт и что важно для победы.

Монотонная работа на учебных полигонах Ленинградской области идет каждый день. Перед тем, как отправиться в зону боевых действий, добровольцы-контрактники около трех месяцев проходят курс молодого бойца, изучают тактико-технические характеристики оружия, перенимают бытовой опыт и лайфхаки тех, кто уже побывал "за лентой".

Подготовка военнослужащих по контракту проходит при любой погоде. Даже если на полигоне густой туман, видимость нулевая, занятия не отменяются - даже по стрельбе. Инструкторы говорят: чем сложнее условия в учебе - тем лучше результат.

Единственные маневры, которые невозможно провести в условиях плохой видимости, - танковые стрельбы. Их заменяют упражнениями по отработке мастерства вождения. Управлять огромным танком Т-90 на максимальной и минимальной скорости, на уклонах и поворотах очень непросто.

Экипажи учатся именно на тех машинах, на которых отправятся в зону боевых действий. Это произойдет уже в ближайшее время. А в учебном центре уже ждут пополнение - число желающих подписать контакт с российской армией только растет.