Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение шестилетнего Имрона Паттибаева

Телеканал ТВ Центр и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение шестилетнего Имрона Паттибаева. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - тяжелая форма острого лимфобластного лейкоза. Ребенок прошел курс химиотерапии, но болезнь не хочет отступать. Чтобы победить смертельный недуг, нужна трансплантация костного мозга. Но прежде необходимо оплатить шесть курсов тотального облучения тела, а для успешной пересадки понадобятся сопроводительные препараты. Благодаря вам у семьи теперь есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!