Посетителям Приморского океанариума показали полугодовалую белуху

Маленькую Дею гостям показывают впервые. Она родилась несколько месяцев назад, но пока не выходила в свет. Дея - второй ребенок в уникальной семье белых китов Приморского океанариума. Белуха Джессика первая в стране смогла принести потомство в условиях неволи. Причем теперь уже дважды.

О том, что в семье будет пополнение, специалисты узнали случайно во время ветеринарного осмотра. По поведению животного понять это было невозможно. Джессика тщательно скрывала свое интересное положение.

"Было понятно, что изменился прогестерон, это гормон, который говорит о том, что животное ждет детеныша. Сразу подключились ветеринары, это витамины, это особенная диета для мамочки. И, конечно же, узи", - рассказала Ольга Шевченко, директор научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум".

Как и полагается белухам, детеныша Джессика вынашивала 12 месяцев. Затем стала отказываться от еды, тем самым давая понять тренерам, что малыш появится очень скоро.

"Мы всю ночь караулили. Ждали. И под утро она родила. Сразу начала опекать ее. Как только она родилась, малыш должен сделать первый вдох, и обычно они делают это сами, но самки помогают, и Джессика ее подталкивала", - вспоминает Елизавета Чижова, старший тренер млекопитающих Приморского океанариума.

В рационе самой маленькой жительницы дельфинария пока только мамино молоко. С рыбой Дея еще знакомится. А вот самой Джесике, чтобы выкормить дочку, приходится усиленно питаться.

Главная интрига - кто же счастливый отец. Джессика находилась в вольере, где жили три самца. Поэтому точно ответить на этот вопрос в океанариуме смогут только после проведения специальных тестов.

"Так как у второй белухи нет возможности сейчас взять анализ, потому что она на материнском молоке. То, кто отец, мы сможем узнать только примерно через год-полтора", - объяснил Антон Брыков, руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Приморского океанариума.

Сейчас Дея постепенно сбрасывает свой серый окрас и скоро станет, как и положено, белого цвета. Большую часть времени китенок проводит в играх с сестрой. Мама же не против отдохнуть и просто наблюдать за дочками со стороны.

С самого рождения Дея живет в отдельном вольере с мамой и сестрой Калиной. Через некоторое время ее будут знакомить с остальными белухами. А примерно года в два она уже будет полноценно жить в общей стае. К этому времени Дея уже станет самостоятельной и приступит к полноценным тренировкам. Затем во всей красе начнет выступать перед зрителям в дельфинарии.