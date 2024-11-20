Названа возможная дата президентских выборов в Абхазии

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля.

Об этом РИА Новости сообщил источник в Центральной избирательной комиссии республики. Дата еще может измениться, окончательное решение принимает парламент.

Накануне парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Причиной стали вспыхнувшие в республике беспорядки, вызванные инвестиционным соглашением с Россией.

Исполняющим обязанности президента назначен действующий вице-президент Бадра Гунба до проведения досрочных выборов.