Песков опроверг слухи о создании нового федерального округа

Никаких решений о создании нового федерального округа в России нет. Об этом рассказал в среду, 20 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг сообщения о принятии решения по созданию нового федерального округа, подчеркнув, что "в настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось".

Также Песков рассказал, что в условиях спецоперации новые регионы России нуждаются в "специальном обращении в ручном режиме". Этим занимаются федеральные органы власти и руководство самих регионов, сообщает РИА Новости.

В августе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждала, что российские власти не исключают возможность создания нового федерального округа в составе Донбасса, Новороссии и Крыма. При этом она подчеркивала, что решение вопросов государственного устройства — это прерогатива президента.

В июне в Кремле, комментируя возможность создания нового федерального округа, отмечали, что подобные решения на высшем уровне пока не принимали. Дмитрий Песков также опроверг сообщения о планах властей провести новое укрупнение субъектов Российской Федерации, объединив Республику Алтай с Алтайским краем.