Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных

Российский лидер Владимир Путин преподнес в дар зоопарку Пхеньяна свыше 70 различных животных. Это молодые особи, способные дать потомство, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Передавая подарок, Козлов напомнил, что в межгосударственных отношениях животные исторически занимали важное место — их дарили в знак поддержки, доброты, заботы.

Из Московского зоопарка в зоопарк Пхеньяна переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что планируется расширить взаимодействие с коллегами из КНДР в научной и просветительской деятельности, а также в обмене опытом и информацией по уходу за редкими видами животных, сообщается на официальном сайте Минприроды.

Летом, когда Владимир Путин побывал в Пхеньяне, лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес ему в подарок двух охотничьих собак породы пхунсан. Это уникальная порода, которая не встречается за пределами КНДР, выведенная их местных волков.

Между тем в Московском зоопарке подрастает Катюша — детеныш больших панд Жуи и Дин Дин, которых в столицу привезли из Китая. Китайские власти с помощью "дипломатии панд" подтвердили высокий уровень партнерских отношений с Россией, отправив в Москву этих краснокнижных животных. В российской столице у них появилось потомство. В августе Катюше исполнился один год.