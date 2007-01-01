Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева нанесла удар бывшему мужу

На протяжении трех лет, с 2007 по 2010 годы, Наталья Бочкарева была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В этом браке появились на свет сын Иван и дочь Мария. Первое время бывшие супруги вместе воспитывали наследников, но потом Борисов выключился из этого процесса и перестал поддерживать с детьми связь. Об этом рассказывала сама Бочкарева.

С тех пор прошло 14 лет, и вдруг выяснилось, что звезда комедийного сериала "Счастливы вместе" подала в суд на бывшего мужа. Артистка хочет взыскать алименты с Борисова. Иск зарегистрировал Останкинский районный суд Москвы, первое заседание состоялось месяц назад, а следующее назначено на 13 декабря, сообщает Starhit.

Самое интересное, что в следующем году детям Натальи Бочкаревой и Николая Борисова исполнится 18 и 17 лет соответственно. Не исключено, что актриса потребовала от бывшего мужа, в том числе, и выплаты за прошедший период: по закону, если доказать факт отсутствия финансовой поддержки, можно взыскать алименты за последние три года.