В Красноярске завели дело после массового отравления школьников

В школе Красноярска произошло массовое отравление детей с первого по 11 классы.

Инцидент произошел 19 ноября в школе №76. После обеда в школьной столовой детям стало плохо. 23 человека обратились за помощью к медикам, двое госпитализированы. У пострадавших диагностировали ротавирусную инфекцию.

"Ребенок пришел со школы в районе 14 часов и позвонил мне. Сказал, что ему плохо, его тошнит. Вернулась с работы, а у него рвота желчью и понос – чистая кровь. Температура 38. Вызвали скорую, нас увезли в больницу, положили в инфекционное отделение", - рассказала "ТВК" мама одного из учащихся.

Ее сын рассказал, что на обед давали макароны с сыром и кабачковую икру. Сыр, по его словам, плохо пах.

Региональный СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Начаты необходимые проверки и лабораторные исследования проб из пищевого блока. Школу перевели на дистанционное обучение.

Ранее в Москве остановили работу школы № 1512 после заражения 30 детей норовирусом.