Глава СВР предупредил, что ждет НАТО за попытки обеспечить удары ВСУ

Попытки стран Североатлантического альянса участвовать в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ вглубь России получат ответ. Об этом в среду, 20 ноября, предупредил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Как подчеркнул Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона", стремление отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останется безнаказанным.

По словам политика, в военно-политических элитах Запада растет осознание серьезности намерений России и необходимости большей сдержанности, чтобы не ввязаться в прямой военный конфликт с нашей страной.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что решение Вашингтона разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России можно квалифицировать как нападение стран НАТО на наше государство. Это дает российским войскам право на ответ — в том числе оружием массового поражения.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров после удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области отметил, что это сигнал о стремлении Запада к эскалации конфликта с Россией. Он напомнил, что украинские националисты не могут использовать указанное оружие без прямого содействия американцев.